Продублировать (сделать модификации), модуля, что бы его можно было ставить как разные модули... и каждый редактировать отдельно...css. Нужно две модификации исходного модуля. Модуль прицеплен.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
14 лет назад
Продублировать (сделать модификации), модуля, что бы его можно было ставить как разные модули... и каждый редактировать отдельно...css. Нужно две модификации исходного модуля. Модуль прицеплен.
Есть сайт на локалке на Джумле. Нужно привести его вид к требуемому. Дизайн есть.