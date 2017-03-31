Менеджер по контекстной рекламе.

Создание рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords, сбор семантики, составление и написание эффективных объявлений, анализ и сбор статистики в Метрике и Аналитике, составление медиа плана, прогноз бюджета, улучшение рекламных кампаний методом поиска и остановки не эффективных КС, А-Б тестирование(1 ключ.слово на 2-3 объявления), отслеживание конверсий, рекомендации по удобности сайта. Постоянно нахожусь в обучении и повышении своего уровня и навыка. Работаю в этой области около 8 месяцев.