Всем привет !занимаюсь художественной росписью (граффити) и оформлением а также cg design 3д визуализации и составление дизайн проектов а так-же другими творческими и техническими направлениями.

Портфолио:

холсты и стены - https://cloud.mail.ru/public/2vZ9/evoLC7wj6

визуализации - https://cloud.mail.ru/public/Mbne/YraFrE5nJ

3д модели - https://cloud.mail.ru/public/FZKa/UfowwpHnj

логотипы - https://cloud.mail.ru/public/8bVw/o8LZqjGQ8

Арты , принты - https://cloud.mail.ru/public/3RK7/gs3mdJepB