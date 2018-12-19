Всем привет !занимаюсь художественной росписью (граффити) и оформлением а также cg design 3д визуализации и составление дизайн проектов а так-же другими творческими и техническими направлениями.
Портфолио:
холсты и стены - https://cloud.mail.ru/public/2vZ9/evoLC7wj6
визуализации - https://cloud.mail.ru/public/Mbne/YraFrE5nJ
3д модели - https://cloud.mail.ru/public/FZKa/UfowwpHnj
логотипы - https://cloud.mail.ru/public/8bVw/o8LZqjGQ8
Арты , принты - https://cloud.mail.ru/public/3RK7/gs3mdJepB
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