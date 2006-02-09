Нужно написать что-то наподобие магазина и связать его с купюроприемником. http://www.innovative-technology.co.uk/new/site.php/ru/smiley7.html ОС-windows Некоторая документация и информация в файлах.
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Доработать скрипт. Подробности в ICQ 308760550Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Необходимо доработать сайт: организовать проверку в формах на заполнение обяз. полей, запись из формы в БД, сделать простую выборку из БД. (3 формы) Подробности в асе 308760550Веб-программирование3 заявкиЗакрыт18 лет назад
Нужно довести до ума сайт www.russianbrideonly.com Немного переделать дизайн, добавить в меню пару пунктов, еще по мелочам. Ваши предложения на [email protected] или ICQ 308760550Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Нужно поднять тИЦ сайта с 0 до 500 http://apostil.com.uaПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужен баннер, подобный http://expressauto.com.ua/atlantaworld.swf Только проще. Срок до обеда пятницы. Бюджет сразу говорю небольшой. Пишите вашу цену ICQ 308760550Веб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад