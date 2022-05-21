Разнорабочий в сфере фриланса — Создание сайта во многих сервисах. — Настройка автоворонки для лендинга. — Базовые знания Яндекс.Директ и ВК рекламы, возможна настройка рекламной кампании для вашего бизнеса. — Проведение полного анализа конкурентов. — Отправка и отслеживание смс рассылок/звонков. — Заполнение отчётов в Google таблицах. — Работа с цифрами. — Помощь с остальными задачами. Владею многими сервисами: Trello, Bitrix24, Яндекс.Директ, Tilda, VK реклама, Unisender, Platforma LP, Textback, Звонобот, Звонопёс, SmsC, Бизон365, Google докс. Tilda

Я против войны в Украине !