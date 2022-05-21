Владислав Войнов voynovladvoynovlad
21 годРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разнорабочий в сфере фриланса
— Создание сайта во многих сервисах.
— Настройка автоворонки для лендинга.
— Базовые знания Яндекс.Директ и ВК рекламы, возможна настройка рекламной кампании для вашего бизнеса.
— Проведение полного анализа конкурентов.
— Отправка и отслеживание смс рассылок/звонков.
— Заполнение отчётов в Google таблицах.
— Работа с цифрами.
— Помощь с остальными задачами.
Владею многими сервисами:
Trello, Bitrix24, Яндекс.Директ, Tilda, VK реклама, Unisender, Platforma LP, Textback, Звонобот, Звонопёс, SmsC, Бизон365, Google докс.
Я против войны в Украине!