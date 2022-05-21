voynovlad

Владислав Войнов voynovlad

 
21 годРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разнорабочий в сфере фриланса

— Создание сайта во многих сервисах.

— Настройка автоворонки для лендинга.

— Базовые знания Яндекс.Директ и ВК рекламы, возможна настройка рекламной кампании для вашего бизнеса.

— Проведение полного анализа конкурентов.

— Отправка и отслеживание смс рассылок/звонков.

— Заполнение отчётов в Google таблицах.

— Работа с цифрами.

— Помощь с остальными задачами.

Владею многими сервисами:

Trello, Bitrix24, Яндекс.Директ, Tilda, VK реклама, Unisender, Platforma LP, Textback, Звонобот, Звонопёс, SmsC, Бизон365, Google докс.

Tilda