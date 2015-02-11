WEB-мастер HTML-верстальщик SEO-специалист

Умею работать с CMS Joomla, знаю HTML, CSS и PhotoShop(web-дизайн ), PHP и JS на уровне копипаст, компьютерные сети и системы связи, начальные знания Drupal и Wordpress постоянно расширяюсь в познаниях.

Видео и аудио редакторы также в моей компетенции.

Личностные качества: молод и амбициозен, имею христианские убеждения, могу работать как сам так и в команде, терпелив, не раздражителен, обладаю чувством юмора, вежливый, коммуникабельный, легко обучаем, не раздражаюсь на окружающих, но в то же время твёрд и решителен. Целеустремленный и приятный человек. Стараюсь в первую очередь обдумать, а потом сделать. Считаю что правильное планирование это 50% успеха!

Смотрите моё резюме на http://www.work.ua/resumes/859408/