Привет я Андрей и могу сделать зачётный сайт)

Нужно сделать сайт? Вы попали туда куда нужно)

﻿Инфа про меня

Привет, я фрилансер Андрей, люблю роботать с людьми и выполняю свою работу качественно и в сроки. Если есть какие-то вопросы пишите буду рад помочь.

Как проходит процес

1. Говорим про заказ, сроки и стоимость.

﻿2. Выполняю заказ

﻿3. Бесплатные правки (это дело принципа)

Что могу предложить

﻿Вёрстка она кроссбраузерная и адаптивная. Понятный код с правильными формулировками ( Html, Css, Sass/Scss, JS, FlexBox, Grid, БЭМ ). Макеты желательно в Figma но могу взять psd либо что-то другое нужно уточнять).

Как со мной связаться

Telegram: voytyk234

Instagram : voytyk_up

: email : [email protected]

: Discord: Kosan#7570

Внимание!

Если тебе подходят мои условия выполнения заказа то быстрей пиши. Буду рад помочь)

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