Привет я Андрей и могу сделать зачётный сайт)
Нужно сделать сайт? Вы попали туда куда нужно)
Инфа про меняПривет, я фрилансер Андрей, люблю роботать с людьми и выполняю свою работу качественно и в сроки. Если есть какие-то вопросы пишите буду рад помочь.
Как проходит процес1. Говорим про заказ, сроки и стоимость.
2. Выполняю заказ
3. Бесплатные правки (это дело принципа)
Что могу предложить
Вёрстка она кроссбраузерная и адаптивная. Понятный код с правильными формулировками (Html, Css, Sass/Scss, JS, FlexBox, Grid, БЭМ). Макеты желательно в Figma но могу взять psd либо что-то другое нужно уточнять).
Как со мной связаться
- Telegram: voytyk234
- Instagram: voytyk_up
- email: [email protected]
- Discord: Kosan#7570
Внимание!Если тебе подходят мои условия выполнения заказа то быстрей пиши. Буду рад помочь)