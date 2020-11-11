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Доставка груза из Москвы в Санкт-Петербург на протяжении долгих лет удерживает лидирующие позиции по популярности услуг специализированных транспортных компаний и служб экспресс-доставки. Между двумя крупнейшими городами РФ налажен товарооборот, установлены прочные торговые и деловые связи. Регулярно по маршруту перемещаются крупные партии промышленных товаров, бытовой техники, медикаментов и другой продукции. Интенсивность движения на федеральных трассах, загруженность дорог и необходимость срочной доставки требуют от персонала и водителей высокого профессионализма. Только в таком случае грузоперевозки из Москвы в Питер осуществляются в срок, а груз доставляется в целости и сохранности.