vp2765

Сергей Морозов vp2765

 
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Laravel программист, доработка проекта

    Добрый день, требуется Laravel программист для доработки системы ERP. Работа как минимум 5-6 часов в день, примерно 400-500 часов по проекту. Работа строго по формату: Дается задача, она оценивается (кол-во часов), далее обсуждаемо как оплата ...

    PHPLaravelGit
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Angular 1x

    Нужен фронт на 1.6 angular    Angular 1.6   Дизайн – сборка из темплейтов admin страниц по макетам   Работа с API -&gt; Документация Требования   Минимум 6 часов в день, проект хоть одноразовый но большая, ERP система   Указывайте у кого хороший опыт в angular ...

    Angular
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Фронт + Бэк ERP

    $3500

    Нужен человек или команда, с опытом написание ERP знает что такое чат, как он устроен, понимает технологии webSocket , язык решать вам на чем захотите, мне главное что бы вы разбирались в нем, были профи, предложите что угодно ...

    PHPiOSAngularPhoneGapReact.jsCodeIgniterMVP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • React - Фронт одноразовая работа

    Необходим хороший верстальщик с разумными ценами (не студийными), который хорошо знает реакт(react) все версии. Обязанности: json - выдача от бэкэнда, интеграция в верстку в страницы, где нету верстки, создание страниц посредством админ-шаблона (шаблон где много различных ...

    БитриксReact.js
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад