Добрый день, требуется Laravel программист для доработки системы ERP. Работа как минимум 5-6 часов в день, примерно 400-500 часов по проекту. Работа строго по формату: Дается задача, она оценивается (кол-во часов), далее обсуждаемо как оплата ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен фронт на 1.6 angular Angular 1.6 Дизайн – сборка из темплейтов admin страниц по макетам Работа с API -> Документация Требования Минимум 6 часов в день, проект хоть одноразовый но большая, ERP система Указывайте у кого хороший опыт в angular ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3500
Нужен человек или команда, с опытом написание ERP знает что такое чат, как он устроен, понимает технологии webSocket , язык решать вам на чем захотите, мне главное что бы вы разбирались в нем, были профи, предложите что угодно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим хороший верстальщик с разумными ценами (не студийными), который хорошо знает реакт(react) все версии. Обязанности: json - выдача от бэкэнда, интеграция в верстку в страницы, где нету верстки, создание страниц посредством админ-шаблона (шаблон где много различных ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен программист на Python для доработки проекта, ERP системы, работать предстоит с [url=https://erpnext.com/]https://github.com/frappe/erpnext [/url]Оставляйте ваши предложения, рассмотрюВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад