vpo37voroneg

Менеджер по маркетплейсам - Wildberries, Ozon

Прошла обучение по работе с маркетплейсами в 2021г. и продолжаю постоянно обучаться в данном направлении.

Готова исполнять следующие задачи:

* создам личный кабинет поставщика,

* сформирую продающие карточки товаров,

* проведу до первой отгрузки товара

* полное ведение личного кабинета поставщика

* Seo-оптимизацию карточек товара

* работу с отзывами и вопросами

* аналитику продаж

Ответственна, исполнительна, грамотна, быстро обучаюсь.