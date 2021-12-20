vpo37voroneg

Менеджер по маркетплейсам - Wildberries, Ozon
Прошла обучение по работе с маркетплейсами в 2021г. и продолжаю постоянно обучаться в данном направлении.
Готова исполнять следующие задачи:
* создам личный кабинет поставщика,
* сформирую продающие карточки товаров,
* проведу до первой отгрузки товара
* полное ведение личного кабинета поставщика
* Seo-оптимизацию карточек товара
* работу с отзывами и вопросами
* аналитику продаж
Ответственна, исполнительна, грамотна, быстро обучаюсь.
Действие аккаунта приостановлено!