vrad

Владимир vrad

 
54 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

RateInfo

Санкт-Петербург, 1992-2001

Технический директор

АвтоТрансИнфо

Санкт-Петербург, 1995-2001

Технический директор

Центр мониторинга социальных процессов, СПбГУ факультет социологии ЦМСП, СПбГу факультет социологии

Санкт-Петербург, с 2003 г.

сисадмин, IT-менеджер, програмист, звукоинженер, видеоинженер, социолог

Базы данных
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга