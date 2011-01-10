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Санкт-Петербург, 1992-2001
Технический директор
АвтоТрансИнфо
Санкт-Петербург, 1995-2001
Технический директор
Центр мониторинга социальных процессов, СПбГУ факультет социологии ЦМСП, СПбГу факультет социологии
Санкт-Петербург, с 2003 г.
сисадмин, IT-менеджер, програмист, звукоинженер, видеоинженер, социолог
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Веб-программирование
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от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга