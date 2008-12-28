Опыт работы

Февраль 2008 – июнь 2008 г. (преподаватель английского языка Исторического факультета Иркутского государственного университета). Организация учебного процесса студентов 4 курса по специальности «Международные отношения».

Май 2007 г. (переводчик) Устный последовательный перевод академических лекций в сфере политики, экономики и PR д-ра Б. Бити, профессора политических наук (Топека, Канзас, США).

Август 2006 г. (преподаватель русского языка) Обучение студентов из Японии русскому языку на английском.

Образование

2004 – 2007 гг. аспирантура при кафедре русского языка и общего языкознания факультета Филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Свидетельство о сдаче кандидатских экзаменов.

1999 – 2004 гг. факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета, специальность «Русский язык». Диплом о присуждении квалификации «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы по специальности «Филология»».

1999 г. окончание ассоциированной школы Юнеско с углубленным изучением английского языка.

Техническая подготовленность

• Свободное владение английским языком.

• Навык слепого набора на русском и английском языках.

• Офисные приложения: MS Office 97-XP-2000-2003, FineReader 6.0, Photoshop 4.0 – 7.0.

Дополнительная информация

За период обучения в аспирантуре по теме диссертационного сочинения были опубликованы 6 научных статей, сделаны доклады на научных конференциях, выигран грант для поддержки НИР аспирантов и молодых сотрудников ИГУ (тема № 111-02-000/7-26).

Личные качества

• Трудолюбие, исполнительность.

• Стремление расширить профессиональные знания и навыки.

• Коммуникабельность.