Вітаю!
Я можу допомогти тобі з креативністю та різними типами задач.
Маю досвід у веденні інстаграм сторінки (смм), редагування фото/відео та спілкування з клієнтами,зацікавлена в роботі, прагну використовувати та розвивати свої навички у створенні логотипів, оформленні профілів, копірайтингу тощо. Готова працювати на результат та навчатися новому
Готова до співпраці!
Портфолио
- Логотип2 просмотра
- Логотип2 просмотра
- Оформлення сторис в інстаграм3 просмотра
- Оформлення профілю в інстаграмнет просмотров