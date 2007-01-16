vrivna16

Аліна Петрова vrivna16

 
18 лет
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад

Вітаю!

Я можу допомогти тобі з креативністю та різними типами задач.

Маю досвід у веденні інстаграм сторінки (смм), редагування фото/відео та спілкування з клієнтами,зацікавлена в роботі, прагну використовувати та розвивати свої навички у створенні логотипів, оформленні профілів, копірайтингу тощо. Готова працювати на результат та навчатися новому

Готова до співпраці!

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