Вітаю!

Я можу допомогти тобі з креативністю та різними типами задач.

Маю досвід у веденні інстаграм сторінки (смм), редагування фото/відео та спілкування з клієнтами,зацікавлена в роботі, прагну використовувати та розвивати свої навички у створенні логотипів, оформленні профілів, копірайтингу тощо. Готова працювати на результат та навчатися новому

Готова до співпраці!