Здравствуйте!
Предлагаю широкий спектр услуг по наполнению сайтов различной тематики:
- ввод информации в товарные каталоги
- написание информационных статей, анонсов
- создание кратких и развернутых описаний товаров и товарных категорий
- редактирование изображений
- разработка ТЗ для сайтов
Работаю в Bitrix, Amiro, Shop2you, WebAssist, самописных админ-интерфейсах. Легко адаптируюсь к новым админкам.
Языки программирования - HTML и CSS
С изображениями работаю в Adobe Photoshop и в CorelDraw. Построение схем в Microsoft Visio. Составление документов в Adobe Acrobat Pro.
Образование -2 высших (стратегический менеджмент и переводчик с английского языка)
Опыт работы в сфере рекламы и маркетинга - 7 лет.
Работаю аккуратно и качественно, с ответственностью за результат.
Skype - vera_m5
ICQ 428337251