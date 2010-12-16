Контент-менеджмент для сайтов, написание статей

Здравствуйте!

Предлагаю широкий спектр услуг по наполнению сайтов различной тематики:

- ввод информации в товарные каталоги

- написание информационных статей, анонсов

- создание кратких и развернутых описаний товаров и товарных категорий

- редактирование изображений

- разработка ТЗ для сайтов

Работаю в Bitrix, Amiro, Shop2you, WebAssist, самописных админ-интерфейсах. Легко адаптируюсь к новым админкам.

Языки программирования - HTML и CSS

С изображениями работаю в Adobe Photoshop и в CorelDraw. Построение схем в Microsoft Visio. Составление документов в Adobe Acrobat Pro.

Образование -2 высших (стратегический менеджмент и переводчик с английского языка)

Опыт работы в сфере рекламы и маркетинга - 7 лет.

Работаю аккуратно и качественно, с ответственностью за результат.

Skype - vera_m5

ICQ 428337251

[email protected]