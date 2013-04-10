Знания, умения, навыки:
- HTML, CSS.
- Кроссбраузерность (IE7-9, Opera 11 +, FF 6 +, Chrome).
- Блочная/табличная, фиксированная вёрстка.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация/внедрение плагинов.
- HTML верстка e-mail писем
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Доверстка проекта при наличии технического задания.
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
О работе:
Смотрю макет, читаю ТЗ, предлагаю сроки и цену. Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, а в некоторых случаях завершаю раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
• WebMoney (WMZ, WMR).
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Если Вас все устраивает в моих услугах и навыках, тогда смело обращайтесь по указанным ниже контактным данным для связи со мной - будем работать!!!
Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте макеты на почту, посмотрю, оценю, в течении 10 мин отвечу.
E-MAIL: [email protected]
SKYPE: vs.sokol