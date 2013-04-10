Занимаюсь дизайном и версткой сайтов. Пишу дизайн с "нуля".

Знания, умения, навыки:

- HTML, CSS.

- Кроссбраузерность (IE7-9, Opera 11 +, FF 6 +, Chrome).

- Блочная/табличная, фиксированная вёрстка.

- Аккуратный, логичный, продуманный код.

- Соблюдение стандартов W3C.

- Адаптация/внедрение плагинов.

- HTML верстка e-mail писем

- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

- Доверстка проекта при наличии технического задания.

- Реализация pixel perfect.

- Комментарии.

О работе:

Смотрю макет, читаю ТЗ, предлагаю сроки и цену. Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, а в некоторых случаях завершаю раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

• WebMoney (WMZ, WMR).

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Если Вас все устраивает в моих услугах и навыках, тогда смело обращайтесь по указанным ниже контактным данным для связи со мной - будем работать!!!

Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте макеты на почту, посмотрю, оценю, в течении 10 мин отвечу.

E-MAIL: [email protected]

SKYPE: vs.sokol