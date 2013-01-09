Рефераты, курсовые, дипломы, тесты, бизнес-планы.

1. Выполнение реферата от 2000 руб, курсовой от 4000 руб, диплома от 6000 руб. "Пожарную" работу не люблю. Работаю по интересным мне темам, по которым имею навыки практической работы. Сроки 5-15 дней. Отчет по проверке работы на плагиат по EtxtАнтиплагиат прилагаю.

2. Бизнес-планы подготавливаю по сферам деловой активности, по которым у меня имеются практические навыки, помимо теоретических знаний. Срок 15-30 дней. Стоимость от 30 000 руб.

3. Тексты, статьи по экономике, истории, взаимоотношениям между людьми. Стоимость от 60 рублей за 1000 ЗБП.

Почта: [email protected]