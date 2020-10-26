Передоручи нам свої турботи! Вирішення юриичних питань, допомога адвоката.

Ми працюємо на ринку юридичних послуг з 2008 року.

Щодня надаємо консультації в різних галузях права, захищаємо інтереси наших клієнтів і супроводжуємо бізнес.

VS department – юридична компанія широкого профілю і готові допомогти у різних питаннях (договірне право, корпоративні питання, земельне право, претензійно-позовна робота).

Наш багаторічний досвід є запорукою успішної роботи та найкращих результатів для наших клієнтів.