vs_nastya_m

Анастасия vs_nastya_mvs_nastya_m
26 летБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
UX/UI Desaigner
Занимаюсь дизайном мобильных приложений и интерфейсов. Разработала проекты дизайн интерфейсов для различных отраслей, с которыми можно ознакомиться в портфолио, а так-же ранее разрабатывала макеты и истории для рекламы в Instagram и Facebook. Быстро развиваюсь и принимаю новые знания в проектах, с лёгкостью и удовольствием подхожу к работе.
Ключевые навыки:
• Имею навыки работы в Figma, Photoshop, Illustrator, Tilda
• Проектирование адаптивных интерфейсов
• Уверенно работаю с компонентами, auto layouts и prototype
• Насмотренность, внимательность
• Ответственно подхожу к работе
• Добросовестно отношусь к запросам клиента
Я против войны в Украине!