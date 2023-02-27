vs_nastya_m

UX/UI Desaigner

Занимаюсь дизайном мобильных приложений и интерфейсов. Разработала проекты дизайн интерфейсов для различных отраслей, с которыми можно ознакомиться в портфолио, а так-же ранее разрабатывала макеты и истории для рекламы в Instagram и Facebook. Быстро развиваюсь и принимаю новые знания в проектах, с лёгкостью и удовольствием подхожу к работе.



Ключевые навыки:

• Имею навыки работы в Figma, Photoshop, Illustrator, Tilda

• Проектирование адаптивных интерфейсов

• Уверенно работаю с компонентами, auto layouts и prototype

• Насмотренность, внимательность

• Ответственно подхожу к работе

• Добросовестно отношусь к запросам клиента