Отвечаю также быстро, как выполняю заказы

Занимаюсь копирайтом, обработкой фотографий различной сложности, выполняю переводы с/на английский, украинский. Занимаюсь написанием прозы и книг с 12 лет, так что запросто возьмусь за подобные задачи. Могу написать вам сочинения для олимпиад и домашних заданий на английском, украинском, русском, как от руки, так и в печатном виде. Предлагаю помощь с алгеброй и геометрией в упрощенном варианте: написание контрольных, самостоятельных, домашних заданий (с 5 по 11 класс) и подробный, где параллельно я объясню вам тему, задания и дам несколько материалов для закрепления.

Можно также договориться о курсах по математике и подготовке к ЗНО.

Мои преимущества это:

1. Индивидуальный подход к каждому

2. Минимальные цены

3. Умение находить контакт с детьми и подростками

С вас – задача, а с меня качественный результат в краткие сроки, будем сотрудничать?