Создаём графику с 2019 года. Монтаж и обработка видео, графический дизайн, рекламные креативы.

Привет! В заголовке - далеко не весь спектр работ, которым мы занимаемся, поэтому проще перечислить программы, в которых мы можем создать контент по любым Вашим запросам:

- After Effects (анимация с нуля, видеомонтаж)

- Premiere Pro (обработка и склейка видео)

- Photoshop (графический дизайн)

- GIMP etc. (рисованный дизайн)

- Blender, CINEMA 4D (3д работы)

- Figma, Tilda (веб-дизайн и разработка)

Теперь цифры:

200+ довольных клиентов - от локальных исполнителей в Вашем городе до онлайн-школ с вебинарами по инфобизнесу

от 1000 рублей - нахождение компромиссов позволит Вам оптимизировать расходы, в отличии от наших конкурентов мы думаем над тем, чтобы Вы заглядывали к нам снова.

1.8% - процент незакрытых или недовольных клиентов за последние два года работы. Пользовательское соглашение и предоплата в корне меняют рабочие процессы и взаимоотношения с клиентом в положительную сторону.