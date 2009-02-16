Администр. UNIX (в т.ч. коммерческих), сети, программирование С, PHP, Java
Знания:
+ IP-сети - уровень главного сетевого админа в крупном провайдере
+ UNIX-системы - RHEL, Solaris, HP-UX, AIX, ветки Linux
+ Программирование - С, С++, PHP, Java, Ruby
Опыт официальной работы:
+ 2 года - удаленное администрирование коммерческих UNIX-систем зарубежных заказчиков.
+ 2 года - работа админом в фирме по разработке сайтов с собственной хостинговой площадкой (около 10 серверов, держащих сайты, почту, DNSы) и выступающей суб-провайдером для некоторых клиентов.
+ прочие менее интересные места
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