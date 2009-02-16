Администр. UNIX (в т.ч. коммерческих), сети, программирование С, PHP, Java

Знания:

+ IP-сети - уровень главного сетевого админа в крупном провайдере

+ UNIX-системы - RHEL, Solaris, HP-UX, AIX, ветки Linux

+ Программирование - С, С++, PHP, Java, Ruby

Опыт официальной работы:

+ 2 года - удаленное администрирование коммерческих UNIX-систем зарубежных заказчиков.

+ 2 года - работа админом в фирме по разработке сайтов с собственной хостинговой площадкой (около 10 серверов, держащих сайты, почту, DNSы) и выступающей суб-провайдером для некоторых клиентов.

+ прочие менее интересные места