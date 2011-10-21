Наполнение сайта http://rollmaster.com.ua/ оптимизированным текстом и его дальнейшее продвижение Копирайтинг, рерайтинг, Перелинковка, внутренняя оптимизация Продвижение в поисковиках, прогонка по базам, результат топ 10 Гугл и Яндеск по региону Днепропетровск