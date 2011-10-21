vsdnepr

Роман vsdnepr

 
45 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO оптимизация и продвижение сайта

    $250

    SEO оптимизация и продвижение сайта http://vsd-vorota.com.ua в ТОП 5 по Яндексу и Гуглу Ключ Запросы Ворота Автоматические ворота Ворота автоматические Гаражные ворота Ворота гаражные Секционные ворота Ворота секционные Ворота Алютех Ворота Дорхан Откатные ворота, Распашные ворота, Автоматика для ворот Роллеты Ролеты Шлагбаумы Шлагбаум

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение сайта rollmaster.com.ua

    $250

    Наполнение сайта http://rollmaster.com.ua/ оптимизированным текстом и его дальнейшее продвижение Копирайтинг, рерайтинг, Перелинковка, внутренняя оптимизация Продвижение в поисковиках, прогонка по базам, результат топ 10 Гугл и Яндеск по региону Днепропетровск

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание промо сайта по воротам

    $100

    Необходим недорогой сайт по воротам ! бюджет 800 грн Примеры сайтов по этой продукции которые нравятся http://www.tekko.com.ua/ http://www.sizam.ua/ http://www.gorizont.com.ua/ http://grandgate.com.ua/grand-prestig/ http://www.automatic-devices.kz/ http://www.vorota-vam.ru/ http://www.magma-nch.ru http://www.vorota.by/ http://www.bobmaster.ru/ http://www.buddom.com.ua/ http://vorota.kh.ua/ http://art-vorota.com.ua/shlagbaum

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад