vse_inache

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Стоимость обсуждается индивидуально, исходя из конкретных целей и задач. Всегда помогаю выбрать самый оптимальный вариант, адекватно подхожу к ценообразованию. и всегда стараюсь идти на компромиссы (в разумных пределах) и подсказывать заказчику пути снижения стоимости проекта, грамотно объясняя все нюансы работы.
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Узнайте стоимость ролика в три шага:
1. Заполните бриф:
https://drive.google.com/open?id=1CDiars81Inax8dzK-q-Fw-cxbCbGn36N
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