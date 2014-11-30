vsegdagotova

Светлана vsegdagotova

 
53 года
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Работа с текстом

Признаюсь честно-я пока новичок! Основная работа связана с документами, поэтому, полагаю, лучше всего смогу показать себя в обработке текстов. На большие заработки не претендую (пока ;)) . Свободного времени для выполнения предложенной работы будет достаточно. Не люблю в работе "халявства", если за что-то берусь, то  выкладываюсь на все 100%. Работать люблю, поэтому жду Ваших предложений.

Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга