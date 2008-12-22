vsemprivet

Требуется адаптировать бесплатный шаблон After Effects для ТВ-программ (free broadcast design template) под корпоративную новостную программу. - Ищутся и скачиваются бесплатные шаблоны After Effects (интро, рубрики, перебивки, студия, одежда кадра и т.д.) - Я говорю, какой берем ...
- Анимация2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется творческая адаптация существующей упаковки (пример прилагается) с целью сохранения всего хорошего и недопущения плохого. )) Торговая марка будет другая, англоязычная. Тех. спецификации и формат output будут даны. Только для специалистов с профильным портфолио.Дизайн продукции6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется воспроизвести дизайн образца, вставив нужные картинки и тексты (будут предоставлены). Минимум творчества, максимум старательности. Спасибо.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется дизайн фавикона по готовому лого. требуются примеры выполненных работ - изначальный логотип и получившийся фавикон.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $200
Требуется помощь в верстке и заливке на хостинг сайта-визитки небольшой компании (7 страниц) по существующему дизайну. Никакой анимации, рич-медиа и прочих сложных элементов. Дизайн предоставляется в psd в слоях. Все страницы по одному шаблону. Тексты в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Веселый череп с бакенбардами (стиль гражданской войны в Штатах), в очках типа Ray-Ban, в военной американской кепке, с сигарой в зубах, плюс короткий адрес сайта типа xxxxxxx.xx. Все вписывается в круг (в роли фона, возможно, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Приглашаю специалиста(ов) для продвижения персонального сайта по ключевым словам копирайтер/услуги копирайтера. Гарантирую единоразовую оплату по договоренности по факту выхода на первую страницу выдачи в Яндексе по ключевым словам (только частичная предоплата) и ежемесячную оплату за ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется помощь в верстке и подготовке для хостинга сайта (онлайн-портфолио креативной группы) по существующему дизайну. Ориентировочный перечень разделов - Главная, портфолио, контакты, о нас. Ориентировочное количество работ в портфолио - 50 (принты и ролики). Дизайн предоставляется ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад