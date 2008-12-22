vsemprivet

Петров Иван vsemprivet

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Одежда ТВ программы на шаблоне Adobe After Effects

    Требуется адаптировать бесплатный шаблон After Effects для ТВ-программ (free broadcast design template) под корпоративную новостную программу. - Ищутся и скачиваются бесплатные шаблоны After Effects (интро, рубрики, перебивки, студия, одежда кадра и т.д.) - Я говорю, какой берем ...

    After Effects
    Анимация2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптация существующего дизайна упаковки

    Требуется творческая адаптация существующей упаковки (пример прилагается) с целью сохранения всего хорошего и недопущения плохого. )) Торговая марка будет другая, англоязычная. Тех. спецификации и формат output будут даны. Только для специалистов с профильным портфолио.

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта и подготовка для хостинга

    $200

    Требуется помощь в верстке и заливке на хостинг сайта-визитки небольшой компании (7 страниц) по существующему дизайну. Никакой анимации, рич-медиа и прочих сложных элементов. Дизайн предоставляется в psd в слоях. Все страницы по одному шаблону. Тексты в ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип в мультипликационном стиле

    Веселый череп с бакенбардами (стиль гражданской войны в Штатах), в очках типа Ray-Ban, в военной американской кепке, с сигарой в зубах, плюс короткий адрес сайта типа xxxxxxx.xx. Все вписывается в круг (в роли фона, возможно, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Продвижение сайта в Яндекс

    Приглашаю специалиста(ов) для продвижения персонального сайта по ключевым словам копирайтер/услуги копирайтера. Гарантирую единоразовую оплату по договоренности по факту выхода на первую страницу выдачи в Яндексе по ключевым словам (только частичная предоплата) и ежемесячную оплату за ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вертска сайта по готовому дизайну

    Требуется помощь в верстке и подготовке для хостинга сайта (онлайн-портфолио креативной группы) по существующему дизайну. Ориентировочный перечень разделов - Главная, портфолио, контакты, о нас. Ориентировочное количество работ в портфолио - 50 (принты и ролики). Дизайн предоставляется ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
abramitovd
Дмитрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Верстка сайта и подготовка для хостинга
Очень доволен сотрудничеством. Задача поставлена четко, деньги получены сразу. С удовольствием поработаю с Кириллом еще.
Очень доволен работой исполнителя. Все четко, быстро, позитивно. Большое спасибо. ))
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IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Требуется дизайн фавикона по готовому лого
Проблем не возникло, рекомендую.
Сделал все четко и быстро. Очень доволен.
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witcherr
48 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Логотип в мультипликационном стиле
Отличный заказчик, четкое Т.З., своевременная оплата. Рекомендую+++
Евгений молодец. Сделал работу четко, быстро и талантливо. Спасибо.
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