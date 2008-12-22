vsemprivet

Требуется творческая адаптация существующей упаковки (пример прилагается) с целью сохранения всего хорошего и недопущения плохого. )) Торговая марка будет другая, англоязычная. Тех. спецификации и формат output будут даны. Только для специалистов с профильным портфолио.