Юрист (арбитраж, банкротство, M&A)
Договорное, корпоративное право, анализ сделок, сопровождение в заключении.
Арбитражный процесс, судебное представительство в АС и СОЮ.
Банкротство, за должника, кредитора или АУ, подготовка к началу процедуры, ведение, обособленные споры, субсидиарка, признание сделок недействительными).
Разрешение споров.
Кредитные и залоговые сделки. Строительные подряды.
Антимонопольного права (защита поставщиков от включения РНП, картельные сговор и т.д.), участие в заседаниях ФАС.
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