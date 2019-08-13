Юрист (арбитраж, банкротство, M&A)

Договорное, корпоративное право, анализ сделок, сопровождение в заключении.

Арбитражный процесс, судебное представительство в АС и СОЮ.

Банкротство, за должника, кредитора или АУ, подготовка к началу процедуры, ведение, обособленные споры, субсидиарка, признание сделок недействительными).

Разрешение споров.

Кредитные и залоговые сделки. Строительные подряды.

Антимонопольного права (защита поставщиков от включения РНП, картельные сговор и т.д.), участие в заседаниях ФАС.