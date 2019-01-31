Системный Администратор

• Администрирование серверов на базе операционных систем: MS Windows 2003\2008\2012\2016 server (AD, DNS, MS Terminal server, FTP, MSSQL 2008\2012\2016, 1C v7, v8).

• Установка и настройка MSExchangeServer2007\2013.

• Виртуализация серверов (CitrixXen,VMwareVsphere, Hyper-V).

• Настройка, поддержка IP-телефонии - asterisk, sip-клиенты.

• Обеспечение безопасности VPN, постройкаVPNтоннелей, организация удаленного доступа для сотрудников, объединение удаленных офисов в одну сеть.

• Установка и настройка сетевого оборудования –коммутаторы и маршрутизаторы любого производителя (D-link, Asus, Mikrotik, прочее) кроме Cisco и подобных.

• Обслуживание Мини-АТС.

• Установка и настройка на операционных систем Windows, MacOS, Linux.

• Организация и реализация резервного копирования данных.

• Обслуживание орг. Техники (диагностика, организация ремонта)

• Мелкий ремонт компьютерной техники (ноутбуки, стационарные ПК)

• Консультация и техническая поддержка пользователей в телефонном режиме и средствами teamviewer.