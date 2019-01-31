vshishov

Виталий Шишов vshishov

 
36 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Системный Администратор

•    Администрирование серверов на базе операционных систем: MS Windows 2003\2008\2012\2016 server (AD, DNS, MS Terminal server, FTP, MSSQL 2008\2012\2016, 1C v7, v8).

•    Установка и настройка MSExchangeServer2007\2013.

•    Виртуализация серверов (CitrixXen,VMwareVsphere, Hyper-V).

•    Настройка, поддержка IP-телефонии - asterisk, sip-клиенты.

•    Обеспечение безопасности VPN, постройкаVPNтоннелей, организация удаленного доступа для сотрудников, объединение удаленных офисов в одну сеть. 

•    Установка и настройка сетевого оборудования –коммутаторы и маршрутизаторы любого производителя (D-link, Asus, Mikrotik, прочее) кроме Cisco  и подобных. 

•    Обслуживание Мини-АТС.

•    Установка и настройка на операционных систем Windows, MacOS, Linux. 

•    Организация и реализация резервного копирования данных. 

•    Обслуживание орг. Техники (диагностика, организация ремонта)  

•    Мелкий ремонт компьютерной техники (ноутбуки, стационарные ПК)

•    Консультация и техническая поддержка пользователей в телефонном режиме и средствами teamviewer.

LinuxAsteriskmacOSVPN