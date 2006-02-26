$50
Требуется разработать набор гиф-баннеров для брокерской компании Dealing City стандартных размеров: 100x100, 468x60 по 5 штук Предложения присылайте на e-mail: [email protected]
Баннеры18 заявок
Закрыт
17 лет назад
Требуется разработать набор гиф-баннеров для брокерской компании Dealing City стандартных размеров: 100x100, 468x60 по 5 штук Предложения присылайте на e-mail: [email protected]
Проводится набор статей на темы: "Что такое форекс?","Прогнозы курсов валют", "Динамика курса доллара", " Технический анализ валютного рынка", "Рабочая стратегия на рынке форекс faq". Статьи (формат А4,Times New Roman,12 ) должны соответствовать строго тематике и ...
Требуется разработать набор баннеров стандартных размеров для новой рекламной кампании. Форматы - gif, swf. Flash-баннеры без программирования (кроме одного обработчика для перехода по клику). 100x100 10 шт 468x60 10 шт