Собственная CMS , нестандартный функционал
На Жумле интерне-магазин не пишу .
Использую CMS собственной разработки.
Стремлюсь к минимальному коду и оптимальной конструкции базы данных для каждого проекта.
Цель - уменьшить нагрузку на хост при большой посещаемости.
Если в проекте не сайт-визитка. то пределы времени исполнения заметно увеличиваются.
Уникальный функционал требует своего времени на доработку в зависимости от сложности.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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