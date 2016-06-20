vslavix

Вячеслав vslavix

 
59 летРоссия/Орел
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Собственная CMS , нестандартный функционал

На Жумле интерне-магазин не пишу .

Использую CMS собственной разработки.

Стремлюсь к минимальному коду и оптимальной конструкции базы данных для каждого проекта.

Цель - уменьшить нагрузку на хост при большой посещаемости.

Если в проекте не сайт-визитка. то пределы времени исполнения заметно увеличиваются.

Уникальный функционал требует своего времени на доработку в зависимости от сложности.

Сайт-визитка
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