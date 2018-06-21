Доброго времени суток, заказчик! Меня зовут Вячеслав, я учусь на специалиста по рекламе и связям с общественностью. Начал заниматься веб-дизайном в качестве хобби, но по прошествии полугода понял, что это именно та деятельность, которой бы хотелось заниматься. За относительно небольшой срок мне удалось получить немало знаний в данной сфере, прочитать тематическую литературу, посмотреть курсы. После этого я начал разрабатывать макеты будущих сайтов, изучил все тренды и особенности и окончательно перешёл на фриланс. Также имею опыт в создании адаптивных макетов под разные платформы (компьютер, смартфон, планшет). Одним из главных моих положительных качеств является понимание желаний заказчика и целей сайта. Имею опыт работы в таких программах, как Adobe PhotoShop и Adobe Illustrator.

Сотрудничая со мной, вы гарантированно получите:

-качественный макет, соответствующий последним трендам;

-продуманный адаптивный дизайн (если это будет оговорено в начале сотрудничества);

-выполнение работы в установленный срок;

-всегда на связи;

-бесплатный скетч (набросок).

-самый главный плюс моей работы - понимание особенностей вёрстки. То есть все иконки, иллюстрации и другие объекты будут подготовлены в формате векторной графики, а именно SVG. Это гораздо облегчит задачу верстальщику, а также позволит предотвратить проблемы, связанные с front-end разработкой сайта.

Всегда на связи и рад сотрудничеству)