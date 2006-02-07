Моя специализация - проектирование интерфейсов, юзабилити консультации,
верстка сайтов, дизайн.
На данный момент верстаю сайты без использования таблиц css2,
соответсвенно вытекающие отсюда прелести - автогенерация версий для
печати и мобильных устройств, легкий код страниц, и удобство их
программирования. На моем счету огромное число сайтов. Ниже приведу
ссылки моих работ с сегодняшнего дня и в глубь. Первый сайт был сделан в
1998 году.
Безтабличная верстка:
http://asso-stroy.ru/ - сайт крупного холдинга. (проектирование,
верстка)
http://holster-ltd.ru/ - сайт, интернет магазин (проектирование
верстка)
http://pk-holder.ru/ - сайт, каталог продукции (проектирование, верстка)
)
Табличная вестка:
http://www.naidy.com/ - (проектирование, верстка)
http://www.uralfactories.ru/ - (проектирование, верстка)
Список работ для дизайн студии "ЯРКО!"
http://www.yarkodesign.ru/about/personal/sovin.html
Долгое время работал на крупнейшего регионального провайдера МАРК-ИТТ с
1998 года.:
Работы:
http://home.mark-itt.ru/ проетирование, дизайн, верстка портала
http://www.banners.mark-itt.ru/ проетирование, дизайн, верстка баннеро
обменной системы
http://izhevsk.net/ проетирование, дизайн, верстка
http://udm.ru проетирование, дизайн, верстка почтовой системы