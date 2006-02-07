Моя специализация - проектирование интерфейсов, юзабилити консультации,

верстка сайтов, дизайн.

На данный момент верстаю сайты без использования таблиц css2,

соответсвенно вытекающие отсюда прелести - автогенерация версий для

печати и мобильных устройств, легкий код страниц, и удобство их

программирования. На моем счету огромное число сайтов. Ниже приведу

ссылки моих работ с сегодняшнего дня и в глубь. Первый сайт был сделан в

1998 году.

Безтабличная верстка:

http://asso-stroy.ru/ - сайт крупного холдинга. (проектирование,

верстка)

http://holster-ltd.ru/ - сайт, интернет магазин (проектирование

верстка)

http://pk-holder.ru/ - сайт, каталог продукции (проектирование, верстка)

)

Табличная вестка:

http://www.naidy.com/ - (проектирование, верстка)

http://www.uralfactories.ru/ - (проектирование, верстка)

Список работ для дизайн студии "ЯРКО!"

http://www.yarkodesign.ru/about/personal/sovin.html

Долгое время работал на крупнейшего регионального провайдера МАРК-ИТТ с

1998 года.:

Работы:

http://home.mark-itt.ru/ проетирование, дизайн, верстка портала

http://www.banners.mark-itt.ru/ проетирование, дизайн, верстка баннеро

обменной системы

http://izhevsk.net/ проетирование, дизайн, верстка

http://udm.ru проетирование, дизайн, верстка почтовой системы