Разработчик для CMS Joomla

Занимаюсь разработка сайтов на CMS Joomla с 2007 года. Имею большой опыт по

1) разработке компонентов, дополнений, плагинов

2) разработке шаблонов, созданию шаблонов из статических html-версий сайтов

3) доработке, переработке, изменению существующих компонентов CMS Joomla под свои задачи / задачи заказчика

4) локализации существующих компонентов (перевод на русский)

Досконально знаю внутреннюю организация CMS Joomla, использую только правильные эффективные подходы по написанию компонентов с максимальным использованием внутренних возможностей системы и ее API (локализация, написание хелперов, моделей, роутеров, файлы параметров для отдельных видов компонента и прочее).

К своим достижениям по работе с CMS Joomla отношу следующее:

1) создание системы гибкого настраиваемого разделения доступа к редактированию контента корпоративного сайта для CMS Joomla 1.5 без использования хаков и модификаций ядра системы управления контентом (на данной версии CMS данная возможность практически отсутствует);

2) создание системы настраиваемого разделения доступа для компонента Phoca Download (пользователи делятся на группы, пользователь может загружать/удалять файлы только в своей группе),

3) оптимизация и упрощение интерфейса загрузки файлов компонента Phoca Download,

4) создание плагина-кнопки в визуальном редакторе Joomla для публикации ссылок на файлы Phoca Download для Front-End панели сайта

5) переработка компонента Simple Caddy (web-магазин), привязка этого компонента к платежной системе ROBOKASSA, наполнение каталога товаров из внешних интернет-источников через загрузку и конвертацию xml-файлов

6) написание компонента для публикации информации по акциям и скидкам; компонент имеет fron-end и back-end панели, позволяет гибко управлять публикациями как прямым рекламодателям, так и администратору сайта

Часть разработанных мною сайтов на CMS Joomla, действующих на данный момент:

http://sibchip.ru/

http://kuzexp.ru/

http://tmaj.ru/

http://ds249.ru/

http://kuzexpert.ru/

Дополнительные профессиональных навыки:

1) работа с ОС семейства FreeBSD, Linux, Windows;

2) разработка программных продуктов на С# (GUI, GDI+, ADO.NET, ASP.NET, многопоточность, регулярные выражения, сокеты, криптография, работа с файлами и др.), HTML, CSS, PHP (+ разработка дополнений к CMS Joomla версий 1.5, 2.5 и 3), JavaScript (Mootools, JQuery);

3) установка, настройка, сопровождение серверного ПО: Apache (веб-сервер), MySQL (сервер БД), Ejabberd (сервер мгновенных сообщений), Postfix (почтовый сервер smtp), Cyrus-Imapd (почтовый сервер imap pop3), Squid (прокси-сервер), Bind (DNS-сервер), dhcpd, почтовые веб-клиенты (Horde, Roundcube), OpenVPN (распределенная защищенная сеть) и др.;

4) начальные знания в конфигурирование и разработке 1C v8 (имею сертификат);

5) ремонт оргтехники, обслуживание торгово-кассового оборудования и ПО;

6) работа с сетевым оборудованием Cisco.

7) в сфере систем связи:

- все виды работ с оптоволокном и магистральными ВОЛС;

- настройка, запуск, эксплуатация различного мультиплексорного/оптоволоконного оборудования (FOM, Alcatel, AM-1, Natex MMX4, Natex MMX12 и др.);

- настройке, запуску, эксплуатации автоматизированных систем сигнализации Приток-А (имею сертификат ОБ “Сократ”, г. Иркутск), Рубеж-8, Фобос;

- работа с мини-АТС.