vstep

Василий Степанович vstep

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

PHP, Jquery, sql (mysql, postgresql), html/css

Создание, разработка/доработка различных модулей сайтов, интернет-магазинов, как на PHP, так и с использованием разных продуктов. Разработка веб сайтов используя CMS: CS-cart, Opencart, shop-cms, shop-script, parsimony.mobi

Фреймворки: YiiFramework, Zend Framework (в процессе изучения, pimcore)

Имею небольшой опыт разработки в конфигураторе 1С. Огромный опыт автоматического парсинга контента для интернет коммерции, и новостных сайтов.

Веб-программирование
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