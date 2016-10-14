PHP, Jquery, sql (mysql, postgresql), html/css

Создание, разработка/доработка различных модулей сайтов, интернет-магазинов, как на PHP, так и с использованием разных продуктов. Разработка веб сайтов используя CMS: CS-cart, Opencart, shop-cms, shop-script, parsimony.mobi

Фреймворки: YiiFramework, Zend Framework (в процессе изучения, pimcore)

Имею небольшой опыт разработки в конфигураторе 1С. Огромный опыт автоматического парсинга контента для интернет коммерции, и новостных сайтов.