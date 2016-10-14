PHP, Jquery, sql (mysql, postgresql), html/css
Создание, разработка/доработка различных модулей сайтов, интернет-магазинов, как на PHP, так и с использованием разных продуктов. Разработка веб сайтов используя CMS: CS-cart, Opencart, shop-cms, shop-script, parsimony.mobi
Фреймворки: YiiFramework, Zend Framework (в процессе изучения, pimcore)
Имею небольшой опыт разработки в конфигураторе 1С. Огромный опыт автоматического парсинга контента для интернет коммерции, и новостных сайтов.
Веб-программирование
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