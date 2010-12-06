vsu6107a

Никита Лобач-Жученко vsu6107a

 
42 годаРоссия/Воронеж
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует

  • Привязка сайта к mysql

    Имеется следующий статический сайт: lobach.narod.ru Контент для него был сгенерирован с использованием данных, хранящихся в mysql. Необходимо взять верстку и дизайн сайта "как есть" и натянуть ее на базу, используя php. Дополнительно следует ввести функционал поиска по ...

    PHPMySQLДизайн сайта
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт для продажи атласов

    $300

    Описание от заказчика: Ссылка на сайт для примера: http://www.insworld.ru/ В верхнем левом углу должен быть логотип и название Medbook World и по русски Мир Медицинской Книги (домен mdbw.ru). Далее, ниже логотипа и названия - полоска с кнопками навигации ...

    PHPHTMLCSSJoomlajQuery
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение базы данных

    Необходимо систематически наполнять базу данных генеалогической информацией. Источник информации - книги на немецком языке, содержащие списки лиц, с указанием родственных связей между ними. В книгах используется готический шрифт. Данные вносятся в генеалогическую программу Древо Жизни (www.genery.com). Для ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простенький дизайн сайта+верстка

    Необходимо нарисовать и сверстать сайт образовательной тематики. Шапка представляет из себя полку с книгами. На полке должны стоять книги, внешний вид которых должен соответствовать реальным книгам, представленным на фотографиях, то есть эти книги должны быть узнаваемы ...

    Дизайн сайтаCSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
san-francisco
Дарья 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для San-Francisco
Никита - потрясающий заказчик. Сотрудничество оставило только положительные эмоции.
С исполнителем приятно работать. Сделано все качественно и в разумные сроки. Дизайн очень понравился. Рекомендую.
Ответный отзыв
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Сайт для продажи атласов
Приятно было поработать действительно с профессиональным и порядочным заказчиком, который дает адекватные оплату и сроки для качественной работы. Все отлично, спасибо. Грамотный и приятный в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Общение с исполнителем оставило приятное впечатление. Работа выполнена аккуратно и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
oreli
49 летМолдова
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 отзывов(-2)
$100
10 баллов
13 лет назад
Простенький дизайн сайта+верстка
Корректный и обязательный заказчик, очень рекомендую.
Качественно и в срок
Ответный отзыв