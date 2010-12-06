Необходимо разработать дизайн для MedBook (http://www.weblancer.net/projects/342333.html)
- $70Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Имеется следующий статический сайт: lobach.narod.ru Контент для него был сгенерирован с использованием данных, хранящихся в mysql. Необходимо взять верстку и дизайн сайта "как есть" и натянуть ее на базу, используя php. Дополнительно следует ввести функционал поиска по ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Описание от заказчика: Ссылка на сайт для примера: http://www.insworld.ru/ В верхнем левом углу должен быть логотип и название Medbook World и по русски Мир Медицинской Книги (домен mdbw.ru). Далее, ниже логотипа и названия - полоска с кнопками навигации ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо систематически наполнять базу данных генеалогической информацией. Источник информации - книги на немецком языке, содержащие списки лиц, с указанием родственных связей между ними. В книгах используется готический шрифт. Данные вносятся в генеалогическую программу Древо Жизни (www.genery.com). Для ...Переводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать и сверстать сайт образовательной тематики. Шапка представляет из себя полку с книгами. На полке должны стоять книги, внешний вид которых должен соответствовать реальным книгам, представленным на фотографиях, то есть эти книги должны быть узнаваемы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад