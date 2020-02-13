vsypalo54

Владимир Сыпало vsypalo54

 
46 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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4 года в сервисе
Был
3 года назад
$2
3 балла
4 года назад
Разработать прототип 4 страничного сайта!
Работа была сделана в срок
Хороший заказчик! Было приятно иметь дело
Ответный отзыв