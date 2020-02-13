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Владимир Сыпало
vsypalo54
vsypalo54
46 лет
Россия
/
Москва
4 года на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Гость
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
$2
3 балла
4 года назад
Разработать прототип 4 страничного сайта!
Работа была сделана в срок
Хороший заказчик! Было приятно иметь дело
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
1
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