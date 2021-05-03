Образование: Высшее профессиональное образование. Степень "Бакалавр"
Специальность: Преподаватель математики и информатики
Опыт работы:
Компания: "ГБОУ Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1"
Должность: Учитель математики и информатики.
Обязанности: Осуществляла воспитательный и образовательный процесс учеников по средствам обучения математики и информатики.
Выполняла следующие задачи:
Разработка учебно-образовательной программы для организации и проведения уроков математики и информатики;
Формирование теоретических знаний и практических навыков у учащихся в области математических и информационно-технологических наук;
Помощь в восприятии и освоении преподаваемого материала в рамках уроков по математике и информатике;
Проведение контрольно-оценочных мероприятий с целью выявления уровня усвоения изученного;
Раскрытие интеллектуального и творческого потенциала учащихся, его развитие по средствам преподаваемого предмета;
Выявление персональных особенностей каждого ученика для более эффективного применения педагогических методов и инструментов работы;
Организация тематических внеурочных мероприятий с целью развития интереса к математическим и информационно-технологическим наукам;
Ведение журналов и отчетной документации.
Компания: ГБУ «Региональный центр обработки информации и оценки качества образования"
Должность: Верификатор обработки экзаменационных материалов ЕГЭ.
Обязанности: Осуществляла операцию проверки правильности распознавания текста, внесенного в поля отсканированных бланков, путем сравнения распознанного текста с исходным изображением.
Компания: ООО "БизнесМеханика"
Должность: Менеджер
Обязанности: прием входящих звонков;
предоставление информации по продуктам и услугам компании;
оформление заявок и заказов с помощью программы Управления IT-отделом 8;
обработка запросов клиентов с сайта;
подготовка отчетов о выполненной работе.
Навыки:
Microsoft Office Word - Опытный
Microsoft Office Sharepoint Workspace - Начинающий
Microsoft Office Excel - Умелый
Microsoft Office PowerPoint - Эксперт
Интегрированная среда TexStudio - Умелый
Среда разработки Code::Blocks - Умелый
Среда программирования FMSLogo - Умелый
Среда разработки Qt Creator - Умелый
Управления IT-отделом 8 - Умелый