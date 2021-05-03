Образование: Высшее профессиональное образование. Степень "Бакалавр"

Специальность: Преподаватель математики и информатики

Опыт работы:

Компания: "ГБОУ Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1"

Должность: Учитель математики и информатики.

Обязанности: Осуществляла воспитательный и образовательный процесс учеников по средствам обучения математики и информатики.

Выполняла следующие задачи:

Разработка учебно-образовательной программы для организации и проведения уроков математики и информатики;

Формирование теоретических знаний и практических навыков у учащихся в области математических и информационно-технологических наук;

Помощь в восприятии и освоении преподаваемого материала в рамках уроков по математике и информатике;

Проведение контрольно-оценочных мероприятий с целью выявления уровня усвоения изученного;

Раскрытие интеллектуального и творческого потенциала учащихся, его развитие по средствам преподаваемого предмета;

Выявление персональных особенностей каждого ученика для более эффективного применения педагогических методов и инструментов работы;

Организация тематических внеурочных мероприятий с целью развития интереса к математическим и информационно-технологическим наукам;

Ведение журналов и отчетной документации.

Компания: ГБУ «Региональный центр обработки информации и оценки качества образования"

Должность: Верификатор обработки экзаменационных материалов ЕГЭ.

Обязанности: Осуществляла операцию проверки правильности распознавания текста, внесенного в поля отсканированных бланков, путем сравнения распознанного текста с исходным изображением.

Компания: ООО "БизнесМеханика"

Должность: Менеджер

Обязанности: ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿прием входящих звонков;

﻿предоставление информации по продуктам и услугам компании;

﻿оформление заявок и заказов с помощью программы Управления IT-отделом 8;

﻿обработка запросов клиентов с сайта;

﻿подготовка отчетов о выполненной работе.

Навыки:

﻿Microsoft Office Word - Опытный

﻿Microsoft Office Sharepoint Workspace - Начинающий

﻿Microsoft Office Excel - Умелый

﻿Microsoft Office PowerPoint - Эксперт

﻿Интегрированная среда TexStudio - Умелый

﻿Среда разработки Code::Blocks - Умелый

﻿Среда программирования FMSLogo - Умелый

﻿Среда разработки Qt Creator - Умелый

﻿Управления IT-отделом 8 - Умелый