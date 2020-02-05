Графический дизайнер

Привет, я Слава! Занимаюсь графическим дизайном, на данный момент фрилансер.

Специализируюсь на разработке айдентики. Убежден, что фирменный стиль это не просто набор красивых картинок, а инструментарий для становления и продвижения бренда. В работе придерживаюсь полного погружения в задачу, всегда стараюсь находить изящное и оригинальное решение.

Имею опыт в разработке логотипов, фирменных стилей, создании креативных концепций, дизайне и верстке полиграфической продукции, верстке многостраничных изданий.

С примерами моих работ можно на моем сайте:

www.vtlogo.site

Я в социальных сетях:

www.behance.net/vtlogo

www.instagram.com/vtlogo

www.vk.com/vtlogo

Telegram для связи @vtlogo

Буду рад знакомству!