Графический дизайнер
Привет, я Слава! Занимаюсь графическим дизайном, на данный момент фрилансер.
Специализируюсь на разработке айдентики. Убежден, что фирменный стиль это не просто набор красивых картинок, а инструментарий для становления и продвижения бренда. В работе придерживаюсь полного погружения в задачу, всегда стараюсь находить изящное и оригинальное решение.
Имею опыт в разработке логотипов, фирменных стилей, создании креативных концепций, дизайне и верстке полиграфической продукции, верстке многостраничных изданий.
С примерами моих работ можно на моем сайте:
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