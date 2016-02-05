Установка и настройка серверов, систем виртуализации, VoIP
Опыт внедрения эл. документооборота с поточным сканированием
- Сканирование бумажных носителей в систему с любого сканера
- Файловые хранилища, дополнительно становятся доступны через веб браузер, ускоряя время доступа \ поиска \ редактирования файла
- Хранение версий файлов с изменениями
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Портфолио
- Корпоративная сеть166 просмотров
- IP телефония \ sip \ voip217 просмотров
- Поточное сканирование без штрих кода207 просмотров