vto

Сергей vto

 
43 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Установка и настройка серверов, систем виртуализации, VoIP

Опыт внедрения эл. документооборота с поточным сканированием

- Сканирование бумажных носителей в систему с любого сканера

- Файловые хранилища, дополнительно становятся доступны через веб браузер, ускоряя время доступа \ поиска \ редактирования файла

- Хранение версий файлов с изменениями

VoIP
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