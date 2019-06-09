Монтаж видео 2D анимация After Effects Premiere Pro
Здравствуйте,
имеется опыт работы с рекламными видеороликами, различной степени сложности, монтаж видео, обработка фото, видео-инфографика и.т.д.
Работаю с такими программами как: Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Illustrator.
Если чем-то могу помочь обращайтесь:
А также в ВК: vk.com/vtsnow
Для создания видео, что от вас нужно - текст для диктора или сценарий.
Стоимость обсуждается индивидуально, зависит от тех. задания и предоставленного референса желаемого.
Условия сотрудничества:
Оплату принимаю на Яндекс.Деньги или карту Сбербанка
Начало работ после 50% предоплаты.
С примерами работ можете ознакомиться ниже.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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