Монтаж видео 2D анимация After Effects Premiere Pro

Здравствуйте,

имеется опыт работы с рекламными видеороликами, различной степени сложности, монтаж видео, обработка фото, видео-инфографика и.т.д.

Работаю с такими программами как: Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Illustrator.

Если чем-то могу помочь обращайтесь:

[email protected]

А также в ВК: vk.com/vtsnow

Для создания видео, что от вас нужно - текст для диктора или сценарий.

Стоимость обсуждается индивидуально, зависит от тех. задания и предоставленного референса желаемого.

Условия сотрудничества:

Оплату принимаю на Яндекс.Деньги или карту Сбербанка

Начало работ после 50% предоплаты.

С примерами работ можете ознакомиться ниже.