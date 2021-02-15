Видеомонтаж за вас и с удовольствием!
Привет! Я с удовольствием помогу тебе с видеомонтажом!
Работаю в Adobe after effects, Adobe premier pro, Adobe photoshop, Adobeillustrator.
Можно посмотреть некоторые мои работы, которые я делал для tiktok - https://www.tiktok.com/@vtvou?lang=ru-RU
Дополнительно можно организовать видео или аудиосвязь для уточнения заказа.
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Портфолио
- Валентинка на День святого Валентина39 просмотров
- 3 часть видео-рекламы для тикток и ютуб.52 просмотра
- Видео-реклама для ютуба и тиктока. Часть 263 просмотра
- Монтаж видео в тикток.45 просмотров