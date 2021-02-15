Видеомонтаж за вас и с удовольствием!

Привет! Я с удовольствием помогу тебе с видеомонтажом!

Работаю в Adobe after effects, Adobe premier pro, Adobe photoshop, Adobeillustrator.

Можно посмотреть некоторые мои работы, которые я делал для tiktok - https://www.tiktok.com/@vtvou?lang=ru-RU

Дополнительно можно организовать видео или аудиосвязь для уточнения заказа.