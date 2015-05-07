Придумываю и разрабатываю интерфейсы в Axure RP/Balsamiq.
Я разрабатываю удобные интерфейсы сайтов и мобильных приложений.
В зависимости типа задачи опредеяю User Stories + юзкейсы, Customer Journey Map; анализирую требования, пользователей, конкурентов и задачи клиентов/пользователей.
Делаю хорошие интерактивные прототипы в Axure.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Прототип посадочной страницы.286 просмотров
- Прототип информационного сайта.323 просмотра
Тестирование сайтов
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