vuestrio

Артемий vuestrio

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Придумываю и разрабатываю интерфейсы в Axure RP/Balsamiq.

Я разрабатываю удобные интерфейсы сайтов и мобильных приложений. 

В зависимости типа задачи опредеяю User Stories + юзкейсы, Customer Journey Map; анализирую требования, пользователей, конкурентов и задачи клиентов/пользователей. 

Делаю хорошие интерактивные прототипы в Axure.

Портфолио
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 5 часов
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