Разделы и объем: а) главная - 1300 б) о компании - 1300 в) услуги - 1300 - автострахование 900 - страховка имущества 900 - страховые програмы во время кредитования 900 - личное страхование 900 - страховка путешествующих 900 Остальные детали в привате.
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно создать для начала укр текст для сайта, где практически вся информация находится на одной странице. Текст должен быть максимально СЕО оптимизирован. Минимум, но с отдачей. Услуги на сайте отображатся на закладках, которые переключаются без перезагрузки сайта. Секции ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать следующие вещи по данному проекту: 1. Создать семантического ядра (для русского и украинского языков). 2. СЕО оптимизирований рерайт украинского текста. 3. СЕО оптимизирования перевод с украинского на русский текст.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за заказ
Ответный отзыв
Доволен результатом. Работаем дальше.
$40
10 баллов
11 лет назад
Все отлично. Спасибо за заказ. С ув., Владислав
Ответный отзыв
Доволен результатом. работаем дальше
$50
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за заказ. Четкое ТЗ и результат готов. С ув., Владислав
Ответный отзыв
Хочу отметить четко слаженую работу. Очень доволен результатом. Буду рад дальнейшому сотрудничеству.