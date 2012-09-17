Нужно создать для начала укр текст для сайта, где практически вся информация находится на одной странице. Текст должен быть максимально СЕО оптимизирован. Минимум, но с отдачей. Услуги на сайте отображатся на закладках, которые переключаются без перезагрузки сайта. Секции ...