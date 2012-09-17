vuharpro

Вугар vuharpro

 
38 летУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Написание текста (оптим.) для мебельного сайта
Спасибо за заказ
Доволен результатом. Работаем дальше.
Ответный отзыв
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Текст для страховой компании
Все отлично. Спасибо за заказ. С ув., Владислав
Доволен результатом. работаем дальше
Ответный отзыв
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Написание текста (оптим.) для IT сайта
Спасибо за заказ. Четкое ТЗ и результат готов. С ув., Владислав
Хочу отметить четко слаженую работу. Очень доволен результатом. Буду рад дальнейшому сотрудничеству.
Ответный отзыв