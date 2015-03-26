vulis

Владимир vulis

 
55 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Удаленная разработка WEB сайтов

Разработка интернет сайтов с использованием PHP, SQL, Javascript (JQuery)

Опыт работы

Декабрь 2011 г.  Разработка front-end и back-end для сайта http://skadr.com.ua/;

Сотрудничество с  www.volkov-studio.de.

Разработка модуля для CMS Joomla- phpRechnung forJoomla CMS.

адаптация и перевод на русский язык (админ. часть)

CMS Mambo 4.5.3 и программная разработка

шаблона www.volkov-studio.dewww.kggf.de/, Еврейская Община Висбадена http://www.jg-wi.de/;