Удаленная разработка WEB сайтов

Разработка интернет сайтов с использованием PHP, SQL, Javascript (JQuery)

Опыт работы

Декабрь 2011 г. Разработка front-end и back-end для сайта http://skadr.com.ua/;

Сотрудничество с www.volkov-studio.de .

Разработка модуля для CMS Joomla- phpRechnung forJoomla CMS.

адаптация и перевод на русский язык (админ. часть)

CMS Mambo 4.5.3 и программная разработка