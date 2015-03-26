Удаленная разработка WEB сайтов
Разработка интернет сайтов с использованием PHP, SQL, Javascript (JQuery)
Опыт работы
Декабрь 2011 г. Разработка front-end и back-end для сайта http://skadr.com.ua/;
Сотрудничество с www.volkov-studio.de.
Разработка модуля для CMS Joomla- phpRechnung forJoomla CMS.
адаптация и перевод на русский язык (админ. часть)
CMS Mambo 4.5.3 и программная разработка
шаблона www.volkov-studio.de, www.kggf.de/, Еврейская Община Висбадена http://www.jg-wi.de/;
Действие аккаунта приостановлено!