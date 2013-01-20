Создание книг, каталогов, журналов, фотоальбомов с эффектом перелистывания

Предлагаемые услуги:

Создам из Ваших doc, pdf-файлов - интерактивные книги, каталоги, журналы, фото и видео-альбомы с эффектом перелистывания страниц.

Готовый файл книги сохраню в формате exe, либо html.

Возможности:

Вставка в книгу ссылок, аудио и видео файлов, изображений и gif-анимации.

При сохранении в html можно выложить готовую книгу на сайт с возможностью просмотра через интернет...

Запуск на компьютере с ОС Windows.

Также есть возможность сохранить готовый файл для Mac-устройств и Android.

пример эффекта перелистывания страниц на сайте, Вы можете посмотреть по ссылке - http://book-sdl.com/3d.html