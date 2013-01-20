Владимир vulkan76vulkan76
47 летРоссия/Петропавловск-Камчатский
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Создание книг, каталогов, журналов, фотоальбомов с эффектом перелистывания
Предлагаемые услуги:
Создам из Ваших doc, pdf-файлов - интерактивные книги, каталоги, журналы, фото и видео-альбомы с эффектом перелистывания страниц.
Готовый файл книги сохраню в формате exe, либо html.
Возможности:
Вставка в книгу ссылок, аудио и видео файлов, изображений и gif-анимации.
При сохранении в html можно выложить готовую книгу на сайт с возможностью просмотра через интернет...
Запуск на компьютере с ОС Windows.
Также есть возможность сохранить готовый файл для Mac-устройств и Android.
пример эффекта перелистывания страниц на сайте, Вы можете посмотреть по ссылке - http://book-sdl.com/3d.html
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