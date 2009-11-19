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- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
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ищем специалиста с опытом создания сервера рассылки сообщений по типу юнисендера, но для внутренних нужд. Не нужно делать поддержки множества аккаунтов, он будет один. на данный необходимо рассылать ~1 млн сообщений и цифра будет увеличиваться, а ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим сайт визитка состоящий из текстовой страницы, страницы контакты и страницы с формой обратной связи В шапке сайта должно быть slideshow из картинок справа меню со ссылка на страницы дизайн светлый в постельных тонах - тематика путешествия и ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать прокси через который пользователь будет загружать любые сайты. При переходе на сайт - наша панелька должна быть в верхней части экрана и содержать урл открытой страницы. Ниже нее собственно открытая страница. Все по ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать модуль для 1С который должен уметь синхронизироваться с удаленным сервером по HTTP протоколу. Подробности в аттаче. Документ содержит описание желаемой функциональности - которая возможно недостижима в рамках 1С ( я не обладаю достаточной информацией ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт14 лет назад
Прога должна уметь хранить список аккаунтов, список закупок и создавать новую закупку. Попутно хранить справочники - клиентов, заказчиков, продуктов, категорий. Храниться они должны в локальной базе и обновляться по требованию. Работать прога будет с сервером посредством HTTP с ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт14 лет назад