vurazov

Виталий vurazov

 
45 летРоссия/Воронеж
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Написать модуль для 1с битрикс

    Необходимо написать модуль для 1с битрикс который позволит добавить в список заказов кнопку-виджет сервиса и управлять этой кнопкой через админку. Работу нужно будет показать на демо сайте и сделать небольшое описание со скриншотами. Подробнее ТЗ в ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать модуль для Joomla + VirtueMart

    Необходимо написать модуль для VirtueMart который позволит добавить в список заказов кнопку-виджет сервиса и управлять этой кнопкой через админку. Работу нужно будет показать на демо сайте и сделать небольшое описание со скриншотами. Подробнее ТЗ в приложенном ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт на modx + самописный модуль

    1. Нужно поднять CMS 2. Сделать небольшую кастомизацию формы регистрации пользователей (добавить поля) 3. Прикрутить модуль рассылки сообщений 4. Сделать кастомную страницу размещения заказа Суть в двух словах Заказчик заполняет форму на сайте Заполненная форма рассылается исполнителям по мылу и смс Все! Но ...

    PHPMySQLMODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сервер рассылки e-mail, аналог unisender

    ищем специалиста с опытом создания сервера рассылки сообщений по типу юнисендера, но для внутренних нужд. Не нужно делать поддержки множества аккаунтов, он будет один. на данный необходимо рассылать ~1 млн сообщений и цифра будет увеличиваться, а ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт-визитка на joomla или modx

    Необходим сайт визитка состоящий из текстовой страницы, страницы контакты и страницы с формой обратной связи В шапке сайта должно быть slideshow из картинок справа меню со ссылка на страницы дизайн светлый в постельных тонах - тематика путешествия и ...

    JoomlaMODX
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Анонимайзер (webпрокси) + дополнит. функционал

    Нужно сделать прокси через который пользователь будет загружать любые сайты. При переходе на сайт - наша панелька должна быть в верхней части экрана и содержать урл открытой страницы. Ниже нее собственно открытая страница. Все по ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль для 1С

    Необходимо написать модуль для 1С который должен уметь синхронизироваться с удаленным сервером по HTTP протоколу. Подробности в аттаче. Документ содержит описание желаемой функциональности - которая возможно недостижима в рамках 1С ( я не обладаю достаточной информацией ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа для WinMobile

    Прога должна уметь хранить список аккаунтов, список закупок и создавать новую закупку. Попутно хранить справочники - клиентов, заказчиков, продуктов, категорий. Храниться они должны в локальной базе и обновляться по требованию. Работать прога будет с сервером посредством HTTP с ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Написать модуль для Joomla + VirtueMart
Все отлично. Четкая задача, своевременная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Пишу отзыв в сравнении с другими отозвавшимися на проект, большинство из которых вообще не понимало о чем речь, несмотря на приложенное ТЗ на нескольких листах. В отличие от большинства вник в задачу до начала общения, так что разговаривали мы по предметной области сразу! Понимает в технологиях которые были нужны - сразу привел варианты реализации. В процессе, изза ограничений CMS, пришлось корректировать задачу - и Валерий помогал как консультант и как разработчик в последствии. Исключительно приятные впечатления от общения и работы.
Ответный отзыв