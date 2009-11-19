Пишу отзыв в сравнении с другими отозвавшимися на проект, большинство из которых вообще не понимало о чем речь, несмотря на приложенное ТЗ на нескольких листах. В отличие от большинства вник в задачу до начала общения, так что разговаривали мы по предметной области сразу! Понимает в технологиях которые были нужны - сразу привел варианты реализации. В процессе, изза ограничений CMS, пришлось корректировать задачу - и Валерий помогал как консультант и как разработчик в последствии. Исключительно приятные впечатления от общения и работы.