vvRn

Игорь vvRn

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Социальная сеть

    $700

    Социальная сеть, объединяющай людей по группам, где они смогут обмениваться мультимедиа файлами, общаться, а так же совершать покупки и продажи товаров и услуг.

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет-магазин

    Приветствую. Необходимо создать интернет-магазин. Если кратко, то необходима флешевая шапка с анимацией, внутренняя графика категорий товаров, большое количество позиций товара. Проект большой, поэтому попрошу отнестись к нему серьезно. ...

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    16 лет назад