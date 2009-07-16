$700
Социальная сеть, объединяющай людей по группам, где они смогут обмениваться мультимедиа файлами, общаться, а так же совершать покупки и продажи товаров и услуг.
Сайты «под ключ»22 заявки
Закрыт
16 лет назад
Социальная сеть, объединяющай людей по группам, где они смогут обмениваться мультимедиа файлами, общаться, а так же совершать покупки и продажи товаров и услуг.
Приветствую. Необходимо создать интернет-магазин. Если кратко, то необходима флешевая шапка с анимацией, внутренняя графика категорий товаров, большое количество позиций товара. Проект большой, поэтому попрошу отнестись к нему серьезно. ...