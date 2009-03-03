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Василий Костенко vv_braty

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Графический дизайн

ОПЫТ РАБОТЫ

2005- 2008

Фриланс, работа с частными компаниями . Основная деятельность: разработка фирменных стилей, креативная рекламная ,плакаты , афиши, пригласительные

Дизайн джаз- фестиваля «Джаз Коктебель»

Главный дизайнер промо отдела телеканала «Киев»

Принт Дизайн «Center PR»

ISD group

DTP дизайнер полиграфии «КПС»

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Персональная выставка «Урбофантомы»(digital art) г. Николаев 2007

Участие в проекте «Люди и горобцi» галерея Худграф,г.Киев 2008

ОБРАЗОВАНИЕ

2002 — 2007

Киевский национальный университет культуры и искусств. Николаевский филиал Кафедра реставрации и графического дизайна.

Специальность: графический дизайн

Квалификация: Художник-график, дизайнер, педагог.

Курсы компьютерной графики.

Графический пакет Adobe Photoshop CS3

Adobe Illustrator CS3 и CorelDRAW 11.0

CorelDRAWIllustratorPhotoshop
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