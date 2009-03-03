ОПЫТ РАБОТЫ
2005- 2008
Фриланс, работа с частными компаниями . Основная деятельность: разработка фирменных стилей, креативная рекламная ,плакаты , афиши, пригласительные
Дизайн джаз- фестиваля «Джаз Коктебель»
Главный дизайнер промо отдела телеканала «Киев»
Принт Дизайн «Center PR»
ISD group
DTP дизайнер полиграфии «КПС»
ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Персональная выставка «Урбофантомы»(digital art) г. Николаев 2007
Участие в проекте «Люди и горобцi» галерея Худграф,г.Киев 2008
ОБРАЗОВАНИЕ
2002 — 2007
Киевский национальный университет культуры и искусств. Николаевский филиал Кафедра реставрации и графического дизайна.
Специальность: графический дизайн
Квалификация: Художник-график, дизайнер, педагог.
Курсы компьютерной графики.
Графический пакет Adobe Photoshop CS3
Adobe Illustrator CS3 и CorelDRAW 11.0
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