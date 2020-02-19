Создание лендингов / Упаковка Инстаграм

Здравствуйте, я Варя Шварёва!Я помогаю блогерам и бизнесам увеличить прибыль и лояльность покупателей путём грамотной упаковки их продуктов.Что я могу вам предложить:✓ Создание лендингов✓ Создание рекламных макетов✓ Графический дизайн✓ Веб дизайнМои предыдущие работы: http://varyashh.tilda.wsПреимущества работы со мной: Пунктуальность - выполню работу чётко в срок Профессионализм - выполню работу на высшем уровне  Всегда на связи - вы сможете обратиться ко мне в любой момент Мои контакты: Telegram:vvaryashInstagram: varya.shvarevaУсловия сотрудничества:Для безопасности двух сторон,сотрудничестваю относительно по предоплате.