Разработчик сайтов и программного обеспечения

Здравствуйте!

Я программист с большим опытом разработки сайтов и различного ПО, работаю в команде из 6 человек, дизайнеры и программисты.

Мы работаем в нескольких странах и принимаем любые заказы от создания сайта до искусственного интеллекта.

У нас уже есть программы которые работаю как в маленьких так и в больших компаниях.