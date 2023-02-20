Витас Марцинкявичюс vviitasvviitas
26 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Разработчик сайтов и программного обеспечения
Здравствуйте!
Я программист с большим опытом разработки сайтов и различного ПО, работаю в команде из 6 человек, дизайнеры и программисты.
Мы работаем в нескольких странах и принимаем любые заказы от создания сайта до искусственного интеллекта.
У нас уже есть программы которые работаю как в маленьких так и в больших компаниях.
Я против войны в Украине!