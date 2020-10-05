Обо мне, портфолио, цены и сроки: https://goo.gl/vVUAUV
_
Веб-дизайнер с 2013 года.
Проектирую сайты и сложные интерфейсы, описываю персонажей и пользовательские сценарии, работаю с типографикой и микротипографикой, подбираю цвета и шрифты, строю модульные сетки. Работаю в Figma.
Специализация:
- сайты
- лендинги
- интернет-магазины
- интерфейсы
- мобильные приложения
Сроки зависят от поставленной задачи. Скетч от руки подготовлю через 30 минут, базовый прототип через пару часов, дизайн лендинга или простого интерфейса в течение дня, отрисую интернет-магазин в основных страницах за 2 дня.
Оплата по этапам, либо предоплата:
- Сбербанк
- Яндекс.Деньги
Открыт к предложениям. Расскажите мне о своем проекте, задачах и давайте начнем работу.