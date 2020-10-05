Веб-дизайнер с 2013 года

Обо мне, портфолио, цены и сроки: https://goo.gl/vVUAUV

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Веб-дизайнер с 2013 года.

Проектирую сайты и сложные интерфейсы, описываю персонажей и пользовательские сценарии, работаю с типографикой и микротипографикой, подбираю цвета и шрифты, строю модульные сетки. Работаю в Figma.

Специализация:

- сайты

- лендинги

- интернет-магазины

- интерфейсы

- мобильные приложения

Сроки зависят от поставленной задачи. Скетч от руки подготовлю через 30 минут, базовый прототип через пару часов, дизайн лендинга или простого интерфейса в течение дня, отрисую интернет-магазин в основных страницах за 2 дня.

Оплата по этапам, либо предоплата:

- Сбербанк

- Яндекс.Деньги

Открыт к предложениям. Расскажите мне о своем проекте, задачах и давайте начнем работу.